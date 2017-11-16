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22:39 (мск), источник: Интерфакс

Отсидевший 13 лет по ложному обвинению швед получит $3 млн компенсации

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Ошибочно осужденный за убийство и отсидевший 13 лет в тюрьме швед Кай Линна получит рекордную компенсацию в $3 млн, сообщается в четверг на ресурсе The Local.

Источник: РИА "Новости"

По словам адвоката Линны, мужчина может рассчитывать на компенсацию в размере от 20 до 25 млн. шведских крон, что составляет почти $3 млн.

В любом случае это будет самая большая (сумма компенсаций - ИФ) в истории.
Адвокат Линны

Он отметил, что большую роль в размере компенсации играет срок, который его клиент отсидел в тюрьме по ложным обвинениям.

Линну приговорили к пожизненному тюремному заключению за жестокое убийство и грабеж в шведском городе Каламарк в 2004 году.

Как отмечает The Local, суд вынес приговор, несмотря на отсутствие доказательств и показаний очевидцев, которые указывали бы на виновность Линны. Сам мужчина всегда отрицал причастность к преступлению.

Затем, в июне нынешнего года, после обнаружения новых улик по этому делу и повторного его рассмотрения, шведский суд официально снял с Линна все обвинения. Судебные органы признали, что располагали «недостаточным количеством» доказательств, указывающих на виновность мужчины.

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