В тройном ДТП на М-10 погиб водитель, пострадали трое детей
Серьёзная авария произошла вечером 16 ноября в Тосненском районе Ленобласти. Есть жертвы.
Серьёзная авария произошла вечером 16 ноября в Тосненском районе Ленобласти. Есть жертвы.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, примерно в 21:02 на 607-м километре трассы «Россия» столкнулись грузовой фургон и Hyundai Solaris. От удара «Хёндэ» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.
Погиб 50-летний водитель «Соляриса». В «Фольксвагене» девочки 5, 7 и 11 лет получили лёгкие травмы. У 36-летней пассажирки микроавтобуса ранения средней степени тяжести.
По факту аварии начата проверка.