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09:25 (мск), источник: Водитель Петербурга

В тройном ДТП на М-10 погиб водитель, пострадали трое детей

Серьёзная авария произошла вечером 16 ноября в Тосненском районе Ленобласти. Есть жертвы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, примерно в 21:02 на 607-м километре трассы «Россия» столкнулись грузовой фургон и Hyundai Solaris. От удара «Хёндэ» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.

Погиб 50-летний водитель «Соляриса». В «Фольксвагене» девочки 5, 7 и 11 лет получили лёгкие травмы. У 36-летней пассажирки микроавтобуса ранения средней степени тяжести.

По факту аварии начата проверка.

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