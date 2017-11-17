В тройном ДТП на М-10 погиб водитель, пострадали трое детей

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, примерно в 21:02 на 607-м километре трассы «Россия» столкнулись грузовой фургон и Hyundai Solaris. От удара «Хёндэ» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.