Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Хабаровском районе
Попавший в ДТП автомобиль вовремя увидел проезжавший мимо спасатель.
Попавший в ДТП автомобиль вовремя увидел проезжавший мимо спасатель.
Микроавтобус Nissan Elgrand опрокинулся на бок, не сумев удержаться на скользкой дороге в районе села Чистополье Хабаровского района. Внутри автомобиля находились шесть человек, в том числе ребёнок, сообщает информационное подразделение Амурского спасательного центра МЧС России.
Для того, чтобы вернуть иномарку в надлежащее положение, понадобилась помощь восьми человек и двух
«Никто из людей, находящихся в автомобиле, не пострадал, однако продолжить движение на нём было нельзя. Пассажиры и водитель ждали приезда эвакуатора в
Аналогичное ДТП случилось ранее в том же районе. Легковой автомобиль Toyota слетел с дороги в селе Чистополье. Двигаясь по скользкому участку, водитель не смог справиться с опасным поворотом, его машину занесло и выбросило в кювет.