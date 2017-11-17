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04:09 (мск), источник: Восток Медиа

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Хабаровском районе

Попавший в ДТП автомобиль вовремя увидел проезжавший мимо спасатель.

Микроавтобус Nissan Elgrand опрокинулся на бок, не сумев удержаться на скользкой дороге в районе села Чистополье Хабаровского района. Внутри автомобиля находились шесть человек, в том числе ребёнок, сообщает информационное подразделение Амурского спасательного центра МЧС России.

Водитель-спасатель Леонид Козлов, который в этот момент возвращался в пункт постоянной дислокации, обратил внимание на перевёрнутую машину. Он сообщил о происшествии коллегам, затем помог выбраться водителю и пассажирам из пострадавшего автомобиля. Пока сотрудники спасательного центра добирались до места аварии, Леонид Козлов разместил их в салоне собственной машины для обогрева.

Для того, чтобы вернуть иномарку в надлежащее положение, понадобилась помощь восьми человек и двух аварийно-спасательных машин. В течение получаса специалисты воинского формирования поставили микроавтобус на колеса и вернули его на дорогу.

«Никто из людей, находящихся в автомобиле, не пострадал, однако продолжить движение на нём было нельзя. Пассажиры и водитель ждали приезда эвакуатора в аварийно-спасательных машинах. Мы просим автовладельцев обратить особое внимание на необходимость соблюдения скоростного режима и быть предельно осторожными на дороге в связи с прошедшим обильным снегопадом», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.

Аналогичное ДТП случилось ранее в том же районе. Легковой автомобиль Toyota слетел с дороги в селе Чистополье. Двигаясь по скользкому участку, водитель не смог справиться с опасным поворотом, его машину занесло и выбросило в кювет.

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