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03:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Сильвестр Сталлоне отверг обвинения в изнасиловании девушки в 1986 году

Как заявила официальный представитель актера Мишель Бега, по этому вопросу со Сталлоне никто не связывался.

Источник: AFP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне категорически отверг обвинения в изнасиловании 16-летней девушки в Лас-Вегасе (штат Невада) в 1986 году. Об этом заявила в четверг новостному ресурсу TMZ официальный представитель актера Мишель Бега.

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«Это нелепая и совершенно вымышленная история. До сегодняшней публикации никто никогда не ведал о таком, включая г-на Сталлоне. Власти или кто-либо не связывались с г-ном Сталлоне по этому поводу», — приводит ресурс слова Бега.

Данная реакция последовала на публикацию британской газеты The Daily Mail в четверг, согласно которой, некая женщина обвинила актера в том, что в 1986 году он вместе со своим телохранителем принудили ее к сексу в номере гостиницы «Хилтон» в Лас-Вегасе. Как утверждает пострадавшая, которой на тот момент было 16 лет, Сталлоне угрожал ей физической расправой, если она хоть кому-то расскажет о случившемся.

Согласно The Daily Mail, полиция Лас-Вегаса составила протокол на основании публикации. В данном случае пострадавшая отказывается сотрудничать со следствием и выдвигать официальные обвинения против Сталлоне. По сведениям TMZ, полиция города бессильна давать делу дальнейший ход ввиду нежелания женщины сотрудничать.

После скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях «Рокки» (Rocky) и «Рэмбо» (Rambo). Фильм про боксера, добившегося успеха, трижды удостаивался кинопремии «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру Джона Эвилдсона.

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