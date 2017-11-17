В Хабаровск доставили тела летчиков, погибших при авиакатастрофе в Нелькане

ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Тела летчиков, которые вместе с пассажирами погибли при крушении самолета в поселке Нелькан Хабаровского края, доставлены в Хабаровск, сообщает краевое правительство.

Ранее сообщалось, что 15 ноября около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила маленькая девочка.