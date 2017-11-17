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04:11 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровск доставили тела летчиков, погибших при авиакатастрофе в Нелькане

ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Тела летчиков, которые вместе с пассажирами погибли при крушении самолета в поселке Нелькан Хабаровского края, доставлены в Хабаровск, сообщает краевое правительство.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Тела летчиков, которые вместе с пассажирами погибли при крушении самолета в поселке Нелькан Хабаровского края, доставлены в Хабаровск, сообщает краевое правительство.

Ранее сообщалось, что 15 ноября около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила маленькая девочка.

«В 19.50 местного времени 16 ноября авиакомпанией “Хабаровские авиалинии” самолетом Ан-24 доставлены (в Хабаровск) тела погибшего экипажа», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор края Вячеслав Шпорт сообщал, что летчики будут похоронены в Хабаровске.

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