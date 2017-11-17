Иркутская область в 4 раза увеличит площадь обработки тайги от шелкопряда

Министерство лесного комплекса Иркутской области в 2018 году планирует направить на борьбу с сибирским шелкопрядом более 62 млн рублей, что позволит увеличить площадь обработки лесов в 4,3 раза, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

«В первую очередь необходимо осуществить авиахимборьбу на заселенных вредителем лесных участках в Черемховском, Заларинском и Зиминском районах на общей площади 57 456 га. Наземным способом будет обработано 5 661 га леса в Качугском районе. Более низкий приоритет определен для очагов в Черемховском и Усольском районах на площади 21 444 га по причине минимальной угрозы распространения вредителей и малого объема кормовой базы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае изменения численности вредителя приоритет будет пересмотрен.

«Для борьбы с вредителем авиационным способом мы будем применять препарат Клонрин КЭ, в 2017 году он был одобрен к применению и показал высокую эффективность. Для наземного способа выбран биопрепарат Лепидоцид СК-М», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Сибирский шелкопряд — крупная бабочка, гусеницы которых питаются хвоей большинства хвойных деревьев, встречающихся в Сибири. Очаги заражения наблюдались также и в лиственных лесах. При широком распространении наносит огромный вред лесному хозяйству.