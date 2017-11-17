Банду автоугонщиков подозревают в угоне 9 иномарок в Иркутске

Как 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники правоохранительных органов собрали доказательства, свидетельствующие о том, что восемь жителей Иркутска и района на протяжении 2016−2017 годов совершили девять преступных посягательств, в том числе четыре угона и два покушения на угон, хищение колес и государственных регистрационных номеров. Злоумышленники в основном выбирали автомобили одной марки — «Honda».

Следователи выяснили, что злоумышленники угоняли иномарки и днем, и ночью, припаркованные во дворах жилых домов или у торговых центров. Используя алгоритмический код-граббер, вскрывали электронную защиту устаревших автосигнализаций, заводили машины и скрывались в неизвестном направлении. Группа угонщиков была задержана оперативниками в апреле текущего года во время совершения очередного преступления. Во время захвата подозреваемые попытались скрыться с места преступления, однако после погони были задержаны и доставлены в отдел полиции.