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05:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Банду автоугонщиков подозревают в угоне 9 иномарок в Иркутске

Полицейские установили причастность банды автоугонщиков, которые были задержаны с поличным в апреле 2017 года, к девяти угонам в Иркутске.

Как 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники правоохранительных органов собрали доказательства, свидетельствующие о том, что восемь жителей Иркутска и района на протяжении 2016−2017 годов совершили девять преступных посягательств, в том числе четыре угона и два покушения на угон, хищение колес и государственных регистрационных номеров. Злоумышленники в основном выбирали автомобили одной марки — «Honda».

Следователи выяснили, что злоумышленники угоняли иномарки и днем, и ночью, припаркованные во дворах жилых домов или у торговых центров. Используя алгоритмический код-граббер, вскрывали электронную защиту устаревших автосигнализаций, заводили машины и скрывались в неизвестном направлении. Группа угонщиков была задержана оперативниками в апреле текущего года во время совершения очередного преступления. Во время захвата подозреваемые попытались скрыться с места преступления, однако после погони были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В настоящее время половина участников группы находится в следственном изоляторе. Следователями Следственной части Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» им вменяется серия противоправных деяний, квалифицируемых по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая в крупном размере). За подобные противоправные деяния уголовное законодательство влечет максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

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