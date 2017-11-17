Банду автоугонщиков подозревают в угоне 9 иномарок в Иркутске
Полицейские установили причастность банды автоугонщиков, которые были задержаны с поличным в апреле 2017 года, к девяти угонам в Иркутске.
Полицейские установили причастность банды автоугонщиков, которые были задержаны с поличным в апреле 2017 года, к девяти угонам в Иркутске.
Как 16 ноября сообщила
Следователи выяснили, что злоумышленники угоняли иномарки и днем, и ночью, припаркованные во дворах жилых домов или у торговых центров. Используя алгоритмический
В настоящее время половина участников группы находится в следственном изоляторе. Следователями Следственной части Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» им вменяется серия противоправных деяний, квалифицируемых по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая в крупном размере). За подобные противоправные деяния уголовное законодательство влечет максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и крупный штраф.