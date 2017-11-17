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05:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жасмина Леонтьева госпитализирована вместе с мамой

Выжившая в авиакатастрофе девочка проходит лечение в Хабаровске.

Источник: Хабаровский край сегодня

Трёхлетняя Жасмина Леонтьева, чудом выжившая при крушении самолёта, летевшего в село Нелькан, находится под наблюдением врачей Детской краевой больницы. Состояние девочки стабилизировалось, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она находится в общей палате вместе с мамой Марией Николаевной.

 — Девочка переночевала хорошо, её состояние стабильное, температура в норме, жизни ничего не угрожают, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный врач Детской краевой больницы имени Пиотровича Иван Гончаров. — Что касается смещения шейных позвонков, которое было заподозрено по результатам обследования в краевой клинической больнице № 2, оно не представляет опасности, близко к норме. Будем наблюдать. Через пару дней сделаем контрольную МРТ.

Мама Жасмины, встретившая вчера дочь в Краевой клинической больнице, поделилась с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня», что больше всего боялась того, что в Нелькане дочке не смогут оказать необходимую помощь.

 — Словами не передать, что я испытала за то время, пока Жасмину не привезли в Хабаровск, — говорит женщина. — Пока её не обняла, до конца не верила в случившееся чудо. Теперь всё позади. Дочь у меня подвижная, лечить ножку придётся долго, но мы справимся.

Напомним, что у Жасмины сложный перелом лодыжки и сотрясение мозга. Вчера она была доставлена бортом МЧС из Нелькана в краевой центр.

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