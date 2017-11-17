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05:37 (мск), источник: Newslab.ru

На директора филармонии завели уголовное дело

Женщина попалась на махинации с концертами.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ завели на генерального директора Красноярской краевой филармонии Юлию Кулакову два уголовных дела по статье «Растрата».

Напомним, генеральный директор филармонии обвиняется в мошенничестве при организации концертов. 30 октября она написала явку с повинной. Женщина призналась, что участвовала в мошеннической схеме, чтобы похищать государственные деньги.

Ранее уголовные дела за мошенничество возбудили в отношении ее заместителя Станислава Люмаса и начальника юротдела филармонии Максима Бондаренко. Первый сейчас находится под домашним арестом, а со второго взяли подписку о невыезде. Как установили оперативники, через подконтрольную фирму он вывели из филармонии около 10 млн. рублей.

Следствие продолжается, устанавливается точная сумма похищенных денег. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Кулаковой меры пресечения.

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