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08:14 (мск), источник: dostup1.ru

Боец Росгвардии посадил 13-летнего брата на цепь в Кыштыме

Парень решил помочь матери с воспитанием непослушного подростка.

Попытка воспитать младшего брата закончилась для сержанта Росгвардии уголовным делом — молодой человек посадил 13-летнего подростка на цепь в Кыштыме (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел, когда сержант из Озерска прибыл в гости к матери, которая проживает в Кыштыме. Женщина пожаловалась военнослужащему на его 13-летнего брата, так как подросток перестал слушаться. Со слов матери, младший сын постоянно убегает из дома, не ставя ее в известность. Когда гулена вернулся вечером домой, росгвардеец быстро придумал, как решить проблему.

«При помощи цепи сержант привязал младшего брата к металлической кровати. В таком положении несовершеннолетний находился до тех пор, пока на место происшествия не прибыли сотрудники полиции», — сообщает военный следственный отдел СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, мальчик просидел на цепи без еды и воды около суток. Мать не пожалела ребенка, доверившись воспитательным методам старшего сына, и ушла на работу. О преступлении стало известно, так как крики и плач школьника услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Всего у жительницы Кыштыма пять детей. Компетентные органы будут решать вопрос об изъятии малолетних из социально опасных условий.

В настоящий момент в отношении военнослужащего возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Расследование продолжается.

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