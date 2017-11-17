Боец Росгвардии посадил 13-летнего брата на цепь в Кыштыме

Попытка воспитать младшего брата закончилась для сержанта Росгвардии уголовным делом — молодой человек посадил 13-летнего подростка на цепь в Кыштыме (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел, когда сержант из Озерска прибыл в гости к матери, которая проживает в Кыштыме. Женщина пожаловалась военнослужащему на его 13-летнего брата, так как подросток перестал слушаться. Со слов матери, младший сын постоянно убегает из дома, не ставя ее в известность. Когда гулена вернулся вечером домой, росгвардеец быстро придумал, как решить проблему.

«При помощи цепи сержант привязал младшего брата к металлической кровати. В таком положении несовершеннолетний находился до тех пор, пока на место происшествия не прибыли сотрудники полиции», — сообщает военный следственный отдел СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, мальчик просидел на цепи без еды и воды около суток. Мать не пожалела ребенка, доверившись воспитательным методам старшего сына, и ушла на работу. О преступлении стало известно, так как крики и плач школьника услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Всего у жительницы Кыштыма пять детей. Компетентные органы будут решать вопрос об изъятии малолетних из социально опасных условий.