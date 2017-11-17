Парный выход: сразу двух пешеходов за раз сбил автомобиль в Хабаровске

Хабаровск, 17 ноября, AmurMedia.

Сразу два человека за раз оказались под колесами легкового автомобиля на улице Трехгорной в Северном микрорайоне Хабаровска. Обоих потерпевших с места аварии доставили на машине скорой помощи в больницу, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

По информации Госавтоинспекции, в минувший четверг, 16 ноября, в 17.51 часов по местному времени на улице Трехгорной в районе дома № 174 водитель Toyota Town Ace сбил двух человек. Следует отметить, что дорогу потерпевшие переходили в неположенном для этого месте.