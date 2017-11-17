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06:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Парный выход: сразу двух пешеходов за раз сбил автомобиль в Хабаровске

Обоих потерпевших с серьезными травмами доставили в больницу.

Хабаровск, 17 ноября, AmurMedia.

Сразу два человека за раз оказались под колесами легкового автомобиля на улице Трехгорной в Северном микрорайоне Хабаровска. Обоих потерпевших с места аварии доставили на машине скорой помощи в больницу, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

По информации Госавтоинспекции, в минувший четверг, 16 ноября, в 17.51 часов по местному времени на улице Трехгорной в районе дома № 174 водитель Toyota Town Ace сбил двух человек. Следует отметить, что дорогу потерпевшие переходили в неположенном для этого месте.

Как стало известно, в результате столкновения перелом таза получила 43-летняя горожанка. Женщину госпитализировали в краевую клиническую больницу № 1. У второго потерпевшего диагностировали перелом ребра и закрытую травму грудной клетки. Его медики доставили во вторую краевую больницу. Мужчина проживает в поселке Синда Нанайского района, в краевом центре был проездом.

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