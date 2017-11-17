Массовая эвакуация: от лжеминеров в Екатеринбурге пострадало 70 000 человек

В Свердловском областном полицейском главке привели данные по итогам массового лжеминирования зданий Екатеринбурга. Полицейские предложили ужесточить наказание для злоумышленников, сообщает в пятницу, 17 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

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По данным свердловской полиции, вчера очередной массированной лжеатаке подверглись ряд общественных и административных зданий. Только на 18.30 вечера четверга в полицию Екатеринбурга поступило 21 сообщение о минировании. Атаке подверглись многие торговые центры, вокзалы гостиницы, школы, а также здание правительства Свердловской области.

Но самая массовая серия минирований прошла в сентябре этого года. «В органы внутренних дел поступило 216 сигналов о минированиях, которые после проведенных полицией проверок оказались не соответствующими действительности. Из них 210 — по телефону, еще шесть — через сеть Интернет. Большая часть — 152 сообщения последовали в сентябре текущего года. Дабы не подвергать возможной опасности, пришлось потревожить и попросить выйти на улицу из зданий более 70 тысяч человек», — сообщил «АиФ-Урал» официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Руководитель областного МВД Михаил Бородин обратился к Законодательному собранию уральского региона о внесении поправок в действующий уголовный кодекс РФ, чтобы ужесточить наказания для злоумышленников.