Жительница Новосибирска пропала после визита в полицию

Жительница Новосибирска попала после визита в полицию, рассказали волонтеры поискового отряда «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».

Светлана Чумакова вышла из полицейского участка в Ленинском районе 2 ноября около 6 утра. До дома возле остановки Бетонный завод женщина не дошла.

Уже более двух недель о местонахождении Светланы нет никакой информации. Женщина — инвалид второй группы с детства. Она имеет сложности с ориентированием, обучением и коммуникабельностью.

Была одета: белая куртка со вставками в мелкую клетку синего цвета на плечах и груди, синие джинсы и черные полусапоги.

Приметы: рост 160−162 см, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы.

Особые приметы: на лице две крупные родинки, на животе справа большой шрам (около 10 см) от операции по удалению аппендицита.

При себе имела: старый телефон «Nokia», ключи от дома.

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Женщина дезориентирована. Нуждается в медицинской помощи.