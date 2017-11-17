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07:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирска пропала после визита в полицию

32-летняя Светлана Чумакова вышла из отдела полиции на улице Забалуева 2 ноября около 6 утра, с тех пор ее местонахождение неизвестно, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».

Жительница Новосибирска попала после визита в полицию, рассказали волонтеры поискового отряда «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».

Светлана Чумакова вышла из полицейского участка в Ленинском районе 2 ноября около 6 утра. До дома возле остановки Бетонный завод женщина не дошла.

 Уже более двух недель о местонахождении Светланы нет никакой информации. Женщина — инвалид второй группы с детства. Она имеет сложности с ориентированием, обучением и коммуникабельностью.

Была одета: белая куртка со вставками в мелкую клетку синего цвета на плечах и груди, синие джинсы и черные полусапоги.

Приметы: рост 160−162 см, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы.

Особые приметы: на лице две крупные родинки, на животе справа большой шрам (около 10 см) от операции по удалению аппендицита.

При себе имела: старый телефон «Nokia», ключи от дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина дезориентирована. Нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам: 02 (020 с мобильного) — полиция; 8−953−887−1777, 8−913−372−4737, 8−909−534−9234 — волонтеры «ДоброСпас».

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