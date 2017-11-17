Жительница Новосибирска пропала после визита в полицию

Жительница Новосибирска попала после визита в полицию, рассказали волонтеры поискового отряда «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».
Светлана Чумакова вышла из полицейского участка в Ленинском районе 2 ноября около 6 утра. До дома возле остановки Бетонный завод женщина не дошла.
Уже более двух недель о местонахождении Светланы нет никакой информации. Женщина — инвалид второй группы с детства. Она имеет сложности с ориентированием, обучением и коммуникабельностью.
Была одета: белая куртка со вставками в мелкую клетку синего цвета на плечах и груди, синие джинсы и черные полусапоги.
Приметы: рост 160−162 см, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы.
Особые приметы: на лице две крупные родинки, на животе справа большой шрам (около 10 см) от операции по удалению аппендицита.
При себе имела: старый телефон «Nokia», ключи от дома.
Женщина дезориентирована. Нуждается в медицинской помощи.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам: 02 (020 с мобильного) — полиция; 8−953−887−1777, 8−913−372−4737, 8−909−534−9234 — волонтеры «ДоброСпас».