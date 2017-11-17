В Новосибирске женщина выпала из окна 14-го этажа

«Она выпала прям перед моим балконом, я ее увидела и вызвала “Скорую помощь” и полицию. Сначала не поняла, что она умерла — хотела вниз спуститься, вдруг ей помощь нужна. Но потом мужчина подошёл, сказал, что ей уже не поможешь», — поделились очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».