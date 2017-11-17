В Новосибирске женщина выпала из окна 14-го этажа
Трагедия произошла на улице Виктора Уса в доме № 4 вечером 16 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Трагедия произошла на улице Виктора Уса в доме № 4 вечером 16 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске женщина выпала из окна 14-го этажа, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел в доме № 4 на улице Виктора Уса вечером 16 ноября. По словам очевидцев, женщина скончалась до приезда «Скорой».
Жильцы дома рассказывают, что погибшая была прилично одета и только вчера сняла в этом доме квартиру. Личность женщины установят правоохранители.
«Она выпала прям перед моим балконом, я ее увидела и вызвала “Скорую помощь” и полицию. Сначала не поняла, что она умерла — хотела вниз спуститься, вдруг ей помощь нужна. Но потом мужчина подошёл, сказал, что ей уже не поможешь», — поделились очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
На месте работали сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.