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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске женщина выпала из окна 14-го этажа

Трагедия произошла на улице Виктора Уса в доме № 4 вечером 16 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске женщина выпала из окна 14-го этажа, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел в доме № 4 на улице Виктора Уса вечером 16 ноября. По словам очевидцев, женщина скончалась до приезда «Скорой».

Жильцы дома рассказывают, что погибшая была прилично одета и только вчера сняла в этом доме квартиру. Личность женщины установят правоохранители.

«Она выпала прям перед моим балконом, я ее увидела и вызвала “Скорую помощь” и полицию. Сначала не поняла, что она умерла — хотела вниз спуститься, вдруг ей помощь нужна. Но потом мужчина подошёл, сказал, что ей уже не поможешь», — поделились очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

На месте работали сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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