Житель Омской области украл куриц, кролика и цветной лом

За прошедшие сутки в дежурных частях УМВД по Омской области было возбуждено 33 уголовных дела из-за краж, 10 из которых произошли в районах. 21 кражу удалось раскрыть по горячим следам. Одно из преступлений случилось в рабочем поселке Черлак.

В отдел полиции Черлакского района обратился 59-летний местный житель с сообщением о краже. Мужчина пояснил, что ночью со двора его частного дома украли лом цветного металла, а из сарая — трех куриц.

Полицейские вскоре выяснили, кто мог украсть птиц и металл и задержали подозреваемого — 38-летнего жителя Черлака. Разбираясь, правоохранители выяснили, что мужчина в ту же ночь утащил с соседнего двора и кролика.