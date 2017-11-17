Житель Омской области украл куриц, кролика и цветной лом
Подозреваемому придется нести ответственность по трем уголовным делам.
Подозреваемому придется нести ответственность по трем уголовным делам.
За прошедшие сутки в дежурных частях УМВД по Омской области было возбуждено 33 уголовных дела
В отдел полиции Черлакского района обратился 59-летний местный житель с сообщением о краже. Мужчина пояснил, что ночью со двора его частного дома украли лом цветного металла, а из сарая — трех куриц.
Полицейские вскоре выяснили, кто мог украсть птиц и металл и задержали подозреваемого — 38-летнего жителя Черлака. Разбираясь, правоохранители выяснили, что мужчина в ту же ночь утащил с соседнего двора и кролика.
Сейчас на жителя Черлака заведено сразу три уголовных дела.