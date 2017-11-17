Хабаровчанин заработал на воображаемых машинах 17 миллионов

Хабаровчанин на протяжении нескольких лет торговал несуществующими автомобилями. На своём «бизнесе» мошенник заработал 17 миллионов рублей. Теперь мужчина отправится в колонию общего режима, где проведёт почти семь лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Подсудимый предлагал потенциальным покупателям приобрести у него иномарки по ценам ниже рыночных. Разницу он объяснял тем, что машины конфискованы. Но так как стоят они на специализированных стоянках, покупатели должны сначала внести залог и подождать переоформления всех документов. Получив деньги, злоумышленник поддерживал связь с клиентами, рассказывая им о непредвиденных сложностях, связанных с транспортировкой купленных авто. Иногда фигурант предоставлял хабаровчанам чужие машины, которые брал в прокат.

Например, однажды мошенник продал хабаровчанину несколько иномарок за небольшую стоимость. Потерпевший отдал злоумышленнику полтора миллиона рублей, основываясь на устной договорённости — без расписок и поручительств. Через какое-то время доверчивый мужчина получил свои машины, которые осуждённый ранее арендовал в коммерческой фирме.