Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Серьезное возгорание произошло в Коченевском районе ночью 16 ноября. Огнем был охвачен двухэтажный частный дом.

«Пожар поздно обнаружили. До прибытия спасателей из горящего дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарного водоснабжения, а также наличием глухих металлических решеток на окнах», — пояснил начальник отдела дознания ГУ МЧС Александр Покидов.

Позже в доме обнаружили тела трех человек.

Причины пожара устанавливаются, проводится проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.