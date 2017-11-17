Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области
Двухэтажный частный дом загорелся ночью 16 ноября в поселке Молот Коченевского района, об этом сообщает
Двухэтажный частный дом загорелся ночью 16 ноября в поселке Молот Коченевского района, об этом сообщает
Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области, рассказали в
Серьезное возгорание произошло в Коченевском районе ночью 16 ноября. Огнем был охвачен двухэтажный частный дом.
«Пожар поздно обнаружили. До прибытия спасателей из горящего дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарного водоснабжения, а также наличием глухих металлических решеток на окнах», — пояснил начальник отдела дознания ГУ МЧС Александр Покидов.
Позже в доме обнаружили тела трех человек.
Причины пожара устанавливаются, проводится проверка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Добавим, в начале недели при пожарах за сутки погибли четыре человека. Половина пожаров произошла