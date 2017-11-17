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07:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области

Двухэтажный частный дом загорелся ночью 16 ноября в поселке Молот Коченевского района, об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС по Новосибирской области.

Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Серьезное возгорание произошло в Коченевском районе ночью 16 ноября. Огнем был охвачен двухэтажный частный дом.

«Пожар поздно обнаружили. До прибытия спасателей из горящего дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарного водоснабжения, а также наличием глухих металлических решеток на окнах», — пояснил начальник отдела дознания ГУ МЧС Александр Покидов.

Позже в доме обнаружили тела трех человек.

Причины пожара устанавливаются, проводится проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, в начале недели при пожарах за сутки погибли четыре человека. Половина пожаров произошла из-за неосторожности при курении.

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