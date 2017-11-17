В Трехгорном насмерть сбили женщину
ДТП со смертельным исходом произошло в Трехгорном.
ДТП со смертельным исходом произошло в Трехгорном.
Трагедия случилась накануне, 16 ноября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Вблизи нерегулируемого пешеходного перехода иномарка сбила женщину, пересекавшую дорогу в неположенном месте.
«Пострадавшую 1960 года рождения доставили в городскую больницу, где она скончалась от полученных травм», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.
Полиция проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.