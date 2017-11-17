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07:22 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Трехгорном насмерть сбили женщину

ДТП со смертельным исходом произошло в Трехгорном.

Трагедия случилась накануне, 16 ноября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Вблизи нерегулируемого пешеходного перехода иномарка сбила женщину, пересекавшую дорогу в неположенном месте.

«Пострадавшую 1960 года рождения доставили в городскую больницу, где она скончалась от полученных травм», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полиция проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

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