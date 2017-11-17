В Башкирии прокурор застрелил судью на охоте
ЧП произошло в Белокатайском районе республики. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, сотрудник Прокуратуры РБ по неосторожности застрелил судью.
ЧП произошло в Белокатайском районе республики. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, сотрудник Прокуратуры РБ по неосторожности застрелил судью.
Сообщается, что инцидент произошел во время охоты — судья находился в машине. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.