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07:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии прокурор застрелил судью на охоте

ЧП произошло в Белокатайском районе республики. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, сотрудник Прокуратуры РБ по неосторожности застрелил судью.

Сообщается, что инцидент произошел во время охоты — судья находился в машине. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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