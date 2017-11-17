Жертва черных риелторов из Могилева: могила для меня уже была выкопана

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Через месяц, 15 декабря, Верховный суд рассмотрит апелляцию черных риелторов из Могилева, двое из которых были приговорены к высшей мере наказания. По оценкам некоторых экспертов, не исключено, что к этому времени будут найдены и доказаны новые жертвы, и тогда дело возобновят, а значит, срок некоторым фигурантам дела может быть увеличен.

За шесть лет, с 2009 по 2015-й, супруги Гершанковы, Борис Колесников и Семен Бережной убили шестерых человек, еще c тремя готовились расправиться. Систему, придуманную преступниками, в прокуратуре назвали конвейером смерти, а самих их сравнили с фашистами, которые во время войны живыми закапывали людей. Риелторы действительно хоронили жертв заживо, опоив водкой с клофелином.

Sputnik встретился с Виктором Ефременко, который рассказал ранее не озвученные подробности общения с черными риелторами и о нескольких счастливых случайностях, благодаря которым он хоть и лишился квартиры, но остался жив. Хотя могила для него на сельском кладбище в деревне Сумароково уже была выкопана.

Лена и Саша.

Своих жертв преступники находили среди людей пьющих и одиноких. Виктор Ефременко, военный пенсионер, в пагубной привычке признается неохотно, отмечая, что выпивает «немного», отчего у него ранее сформировалась «небольшая» задолженность по квартплате более чем в тысячу долларов.

Виктор Ефременко возле дома на улице Челюскинцев, где у него была двухкомнатная квартира, за которую чуть не поплатился жизнью.

Родственники у Виктора Васильевича имеются, но с ними давно не общается. Дочь — местная чиновница, брат — военный. Видимо, устав бороться с пагубной привычкой родственника, прекратили с ним общение, как это бывает в других семьях.

С черными риелторами пенсионер познакомился в 2014-м. Возле подъезда к нему подошел мужчина (как выяснится позже, Семен Бережной), представился судебным исполнителем. Показал бумагу, в которой значилась сумма задолженности пенсионера, и сказал, что людей за такое нарушение выселяют. В доказательство своих слов ткнул пальцем в газету, где была опубликована заметка об изменениях в законодательстве.

Виктор Васильевич сейчас признается, что хотя одет Бережной был не по форме, тогда он его словам поверил, как любой доверчивый пенсионер.

Через пару дней на улице к Ефременко подошли Татьяна и Игорь Гершанковы. Сказали, что семейная пара, она — Лена, он — Саша. Сказали, что водят ребенка в сад напротив дома, в котором живет мужчина, и хотят купить в этом районе квартиру. Предложили сделку: они покупают его двушку и помогают с поиском альтернативного жилья. Старик сказал, что подумает, после чего муж и жена еще несколько раз к нему подходили возле подъезда и заводили разговор.

Новые знакомые предложили помочь рассчитаться с долгами. Дали две тысячи долларов, которые Ефременко четно потратил на квартплату, вернув сдачу в 180 долларов. Старику «заботливо» купили продукты, а также двухсимочный мобильный телефон, «чтобы всегда быть на связи», на который периодически переводили деньги.

Хороший психолог

Виктор Васильевич признается, что поначалу никакого подвоха не чувствовал. Обрадовался, что ему на пути встретились добрые люди. Подкупало и то, что женщина находилась в положении. Но потом стали происходить странные вещи, говорит он.

Вскоре супруги сказали, что покупать квартиру передумали. Родные помогли им с деньгами, поэтому они решили приобрести жилье побольше. Однако семейная пара выразила желание помочь с продажей, и тогда было дано объявление в газету.

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Ефременко повезли смотреть квартиру, где в рыжем парике и с голым торсом ждал ее «хозяин» — все тот же Бережной. Правда, Ефременко тогда не узнал в нем судебного исполнителя. Мужчина стал показывать свои апартаменты, в которых, к слову, был сделан хороший евроремонт. Квартиру презентовал как однокомнатную, на чем и прокололся. Собеседник вспоминает: когда подошли к одной дверей, спросил, что за ней. «Хозяин» отмахнулся, мол, кладовка. Виктор Васильевич знал планировку дома и понял, что там комната, а значит, его обманывают, о чем по глупости и сказал.

После первой сделки пенсионер был похищен и помещен на сутки в квартиру в этом доме.

Гершанковы старались нигде не появляться в компании пенсионера. Был случай, когда Татьяна, будучи беременной, пошла за продуктами в магазин для старика. Он вызвался помочь: сумки ведь тяжелые. Но его остановили. Позже понял, что в магазинах есть видеокамеры, и супруги просто не хотели с ним светиться.

Сама Гершанкова смотрела на него как-то странно — очень внимательно, в упор. Мужчина тогда еще подумал, что она — хороший психолог.

Супруги производили впечатление обеспеченных людей. У обоих на руках было много золота, замечает Виктор Васильевич. Приезжали на дорогой Audi. Правда, на машине никогда не было номеров. Сам Гершанков водил очень аккуратно, не нарушая правила дорожного движения, видимо, боясь попадать в поле зрения правоохранителей.

Супруги с самого начала обещали помочь в жизни старику. Говорили, что найдут ему работу. Но потом он перестал им верить.

Расписка в лесу

Старик признается: почуяв неладное, стал избегать новых знакомых. Не подходил к телефону, почти не выходил из дому. Убежден, что в этот период за ним следили. Ведь стоило ему выйти из подъезда, как тут же раздавался звонок на мобильный.

Здание БРТИ, где проходили три сделки по продаже квартиры.

Гершанковы кидали камешки в окно и оставляли записки в двери, в которых спрашивали, куда пропал, и требовали вернуть деньги. А потом должника все-таки выловили. Мужчину посадили в машину и поехали в БРТИ, где его ждал покупатель на квартиру. Оказавшись перед нотариусом, пенсионер сказал, что не готов ничего подписывать. Гершанковы, вспоминает собеседник, были в бешенстве: ласковый тон сменился на крик. Пенсионера повезли в лес, прямо в машине Игорь ударил его в грудную клетку. Татьяна в этот момент была спокойна и мужа даже не пыталась останавливать, утверждает Виктор Васильевич. Она только повторяла, чтобы должник вернул доллары. Мол, из-за недостачи они не могут купить квартиру.

К слову, после на допросе Татьяна утверждала, что ничего об убийствах не знала, и во всем слушалась мужа. Однако как утверждает мать Игоря, именно Татьяна была мозговым центром банды. Следствие также пришло к выводу, что именно она придумывала, как найти жертву и расправиться с ней.

… В лесу Ефременко поклялся: деньги вернет, как только продаст квартиру. Но ему не поверили и заставили писать расписку, в которой он письменно пообещал вернуть уже с процентами 10 тысяч долларов. На этом история не закончилась. После лесу пенсионера повезли на квартиру на улице Гагарина, где оставили на ночь одного. Как пояснили тогда супруги, они побоялись, что он снова пропадет. На следующий день могилевчанина завезли в квартиру в микрорайоне Казимировка, где он просидел несколько дней. Гершанковы забрали у него сотовый, но еду привозили.

Очная ставка Могила в Сумароково.

Снова был найден покупатель на квартиру, и Ефременко повезли к нотариусу. Но к счастью Ефременко, их в тот день не приняли. Тогда Гершанковы поехали оформить сделку в райисполком. Виктора Васильевича повели в кабинет для оформления продажи. Тут у Татьяны зазвонил телефон, и она куда-то засобиралась. Снова все сорвалось.

Третья сделка могла окончиться для старика печально, но в очередной раз ему повезло. Покупателем оказалась его давняя знакомая, которая пришла по объявлению. Сделку оформили, после чего Ефременко попросил женщину завести его в банк, чтобы перевести деньги на свой счет. Всю дорогу, вспоминает собеседник, их преследовали Гершанковы. Позже Бережной признался следователям, что если бы деньги оказались в руках супругов, в этот же день мужчину убили бы. Для него уже была вырыта могила на кладбище в деревне Сумароково, были куплены крест и гроб.

За квартиру пенсионер выручил немного более 31 тысячи долларов. Во столько оценили его жизнь преступники.

Возле банка Виктор Васильевич вернул долг Игорю. Однако отдал не две и не десять тысяч долларов, а почему-то почти шесть. Признается, что посчитал, что именно столько задолжал.

Во время следственного эксперимента Бережной показывал как душил жертву.

На этом супруги не успокоились и преследовали пенсионера до тех пор, пока он не купил дом в деревне под Могилевом. Старик тогда обращался в милицию. Были опрошены Гершанков, Ефременко и его знакомая, но делу хода не дали из-за отсутствия состава преступления. А в 2015 году Ефременко пригласили на встречу уже сами сотрудники милиции: Гершанковых поймали.

Пропавшие деньги

Суд приговорил Игоря Гершанкова и Семена Бережного к смертной казни. Татьяна Гершанкова получила 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — 22 года и один месяц лишения свободы.

Суд назначил Виктору Ефременко вернуть три тысячи долларов, которые переплатил супругам, а также выплатить 1,5 тысячи рублей за моральный вред.

По подсчетам следователей, на убитых пенсионерах черные риелоторы заработали 94 тысячи долларов и 110 миллионов неденоминированных рублей. Однако эти деньги не были найдены. Наложили арест только на несколько автомобилей фигурантов. Бережной, давая показания, пытался себя защитить, говоря, что якобы всю выручку забирал Гершанков.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять, пострадали ли от рук риелторов другие люди. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту пропавшего без вести могилевчанина Анатолия Челачева. Все факты указывают на то, что он — жертва преступников. Но поскольку труп не был найден, дело приостановили, и в суд оно не пошло.

«Сотрудники милиции продолжают устанавливать место нахождения Челачева. Если будет установлено, что его убили, а также будет обнаружено его тело, то дело возобновляется. И соответственно устанавливаются лица причастные к совершению преступления», — отмечает следователь УСК по Могилевской области Павел Стариков.

Следствие не исключает, что Челачев может быть не единственной нераскрытой жертвой риелторов.

Пока за ними числится шесть убитых. Еще троих, включая Ефременко, готовили к смерти. Все убийства совершались с особой жестокостью. Пенсионеров вывозили в лес под предлогом отметить сделку. Жертву поили водкой, в которую заранее добавляли клофелин, а затем надевали на голову пакет и обматывали его скотчем. Людей хоронили на сельских кладбищах в 5−20 километрах от областного центра, на сельских кладбищах. По этой причине на группировку так долго не обращали внимания органы внутренних дел. Хотя обращения были и не только от Ефременко. Как сообщали СМИ, жители Чаусского района обращались в РОВД с заявлением после того, как на местном кладбище появилась свежая могила. Люди посчитали это подозрительным, так как в деревне никто не умирал. Но милиция не стала разбираться.

Татьяну Гершанкову взяли под стражу после оглашения приговора прямо в зале суда Убирали свидетелей.

На крючок четверка попалась в 2015 году после того, как в УВД поступило сообщение о готовящемся покушении на убийство. Черных риелторов взяли с поличным, когда они собирались убить очередную жертву. Во время работы с тремя задержанными стали вскрываться страшные подробности их «бизнеса».

По данным следствия, основными организаторами преступлений были 31-летняя Татьяна и 36-летний Игорь Гершанковы, в прошлом отсидевшие за мошенничество. С 2002 по 2008 годы супруги уговаривали одиноких пенсионеров обменять свои квартиры на более дешевый вариант, но разницу в деньгах не возвращали.

За убийства стариков в банде отвечали 31-летние Борис Колесников и Семен Бережной. У первого за плечами — пять судимостей. С Гершанковым его связывает разбойное нападение на магазин компьютерной техники в Могилеве в 2008 году. Спустя год вместе убили за квартиру пожилую супружескую пару. Тогда их вина не была доказана, и Гершанков сел за мошенничество.

Бережной примкнул к преступной банде в 2013 году. С Игорем познакомился через знакомых. Тот стал уговаривать зарабатывать легкие деньги. Семен, будучи безработным, пошел на свое первое убийство.

Жертв опаивали водкой с клофелином, одевали на голову пакет, обматывали скотчем и закапывали.

«Со слов Бережного, Гершанковы отбыли наказания связанные с лишением свободы, однако их это не остановило, они и дальше решили заниматься незаконными сделками, только теперь избавляться от свидетелей. Семен рассказал, что все это больше исходило не от Игоря, а от Татьяны. Именно она предлагала опаивать людей, вывозить их в лес под видом того, чтобы отметить сделку», — поясняет следователь.

Игорь был из благополучной семьи. Не пил, не курил. Но как рассказала журналистам его мать, у него была слабость — деньги.