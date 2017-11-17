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07:31 (мск), источник: Newslab.ru

Рабочие по незнанию вырубили лес в Емельяновском районе

Ущерб составил почти 2 млн рублей.

В Емельяновском районе Красноярского края задержали бизнесмена, который организовал нелегальную вырубку леса. Как рассказали Newslab.ru в полиции, незаконную деятельность предпринимателя раскрыли в начале ноября 2017 года.

34-летний бизнесмен нанял бригаду рабочих, которые за пару месяцев вырубили около 660 кубометров леса на 1,9 млн рублей. Под топор рабочих попали 320 сосен, берез, лиственниц и елей в окрестностях села Никольское Емельяновского района края.

Бизнесмен сообщил нанятым рабочим, что вырубка законная и у него есть необходимые документы, хотя это было не так.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Рабочим, которые рубили лес, наказание не грозит: они думали, что работают законно.

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