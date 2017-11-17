На всякий случай: житель Хабаровского края спрятал дома снаряды для зенитки

Участковый Бикинского района обнаружил у жителя села Оренбургское шесть снарядов для зенитной установки. Мужчина хранил боеприпасы для автоматической пушки в подполе, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Полицейский обратился к прокурору. Однако дознаватель отдела МВД России по Бикинскому району по результатам проверки отказал в уголовном преследовании подозреваемого. Прокурор отменил незаконное постановление — местный житель сам рассказал, что боеприпасы принадлежат именно ему. По словам мужчины, он нашёл их в лесу, а затем принёс в дом, где раньше проживал, и спрятал.

Правоохранители изъяли снаряды, которые содержали в своём составе взрывчатое вещество. В отношении жителя села хранившего боеприпасы к зенитной установке всё-таки возбудили уголовное дело.