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07:52 (мск), источник: Восток Медиа

На всякий случай: житель Хабаровского края спрятал дома снаряды для зенитки

Запасы мужчины заинтересовали прокуратуру.

Участковый Бикинского района обнаружил у жителя села Оренбургское шесть снарядов для зенитной установки. Мужчина хранил боеприпасы для автоматической пушки в подполе, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Полицейский обратился к прокурору. Однако дознаватель отдела МВД России по Бикинскому району по результатам проверки отказал в уголовном преследовании подозреваемого. Прокурор отменил незаконное постановление — местный житель сам рассказал, что боеприпасы принадлежат именно ему. По словам мужчины, он нашёл их в лесу, а затем принёс в дом, где раньше проживал, и спрятал.

Правоохранители изъяли снаряды, которые содержали в своём составе взрывчатое вещество. В отношении жителя села хранившего боеприпасы к зенитной установке всё-таки возбудили уголовное дело.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о хранении незарегистрированного охотничьего ружья и патронов в своей квартире 52-летним мужчиной. Правоохранители изъяли и направили на исследование конфискованное оружие и боеприпасы. Они также возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

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