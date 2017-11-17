Кондитерский цех горел в Верхнем Тагиле
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Пожар возник в кондитерском цехе в Верхнем Тагиле Свердловской области.
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ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Пожар возник в кондитерском цехе в Верхнем Тагиле Свердловской области.
Возгорание произошло в 4.34 местного времени пятницы на улице Островского в Верхнем Тагиле.
«На площади 20 кв. м сгорело оборудование кондитерского цеха В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава», — сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Спустя полчаса пожар был локализован, а в 5.55 — потушен полностью.