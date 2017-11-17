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08:10 (мск), источник: Om1.ru

Верховный суд вновь не разрешил обвинить покойного омского судью Москаленко в убийстве

В своём противостоянии дочь судьи и глава федерального Следственного комитета Бастрыкин могут дойти до президиума Верховного суда.

Апелляционная инстанция Верховного суда отказала председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в разрешении привлечь к уголовной ответственности судью Сергею Москаленко. Как сообщает «Новый Омск», апелляционная инстанция полностью согласилась с выводами первой инстанции. Последней надеждой Бастрыкина остаётся президиум Верховного суда.

Судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко был найден мёртвым утром 14 января в парке имени 300-летия Омска. Его тело висело в петле на сосне. Незадолго до этого представители Следственного комитета выступили с заявлением, что готовы назвать имя человека, убившего осенью 2015 года застройщика Виктора Берга. В последние месяцы жизни Берг находился под судом, и его дело рассматривал именно Москаленко. После смерти судьи Следственный комитет по Омской области прямо объявил, что считает Москаленко убийцей Берга. Однако доказать или опровергнуть вину подозреваемого можно только через суд. Из-за особого статуса покойного ходатайствовать об этом пришлось на федеральном уровне.

Квалификационная коллегия судей Омской области разрешила Бастрыкину предъявить Москаленко обвинение в получении взятки, в убийстве и в незаконном хранении оружия. Но Высшая квалификационная коллегия судей отметила часть этого решения — судить за взятку позволила, а за убийство и хранение оружия — нет. Сейчас процесс по поводу взятки длится в Омском областном суде. Покойного судью представляет в суде его наследница — дочь Екатерина Беспалова. Бастрыкин же пытался отстоять в Верховном суде право обвинить Москаленко по двум другим статьям, но две попытки окончились безуспешно.

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