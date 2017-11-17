Верховный суд вновь не разрешил обвинить покойного омского судью Москаленко в убийстве

Судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко был найден мёртвым утром 14 января в парке имени 300-летия Омска. Его тело висело в петле на сосне. Незадолго до этого представители Следственного комитета выступили с заявлением, что готовы назвать имя человека, убившего осенью 2015 года застройщика Виктора Берга. В последние месяцы жизни Берг находился под судом, и его дело рассматривал именно Москаленко. После смерти судьи Следственный комитет по Омской области прямо объявил, что считает Москаленко убийцей Берга. Однако доказать или опровергнуть вину подозреваемого можно только через суд. Из-за особого статуса покойного ходатайствовать об этом пришлось на федеральном уровне.