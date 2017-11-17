В Омской области сельчанка убила мужа из-за невыученных уроков

В четверг, 16 ноября, вечером возник спор между супругами по вопросам воспитания ребенка. По сведениям «СуперОмска», глава семейства считал, что его 13-летняя дочь должна делать уроки, а не ходить по дому в пустую, жена же выступала за свободу действий ребенка.

В какой-то момент, 33-летняя женщина исчерпала аргументы и решила применить другие доводы. Взявшись за нож она нанесла серию ударов своему 38-летнему мужу. От полученных травм мужчина скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Матери грозит до 8 лет тюрьмы.