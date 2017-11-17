Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
СМИ: Беллуччи показала откровенный кадр из юности
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
08:07 (мск), источник: Восток Медиа

Напавшего с ножом на швею хабаровчанина отправили под суд

Фигурант сломал свой телефон и решил восполнить потерю чужим имуществом.

В дальневосточной столице осудят местного жителя, который совершил разбойное нападение на ателье. Угрожая швее ножом, он похитил её планшетный компьютер и скрылся. Мужчина объяснил это тем, что сломал свой мобильник и захотел восполнить потерю.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жертвой злоумышленника стала сотрудница швейного ателье. Она смотрела фильм на своём планшете, потому что у неё не было клиентов. В мастерскую зашёл мужчина и поинтересовался, сколько стоит починить замок на молнии. После этого он вышел, а через несколько минут вернулся с ножом в руках. Под угрозой физической расправы злоумышленник потребовал у работницы гаджет и, получив желаемое, ушёл. Ущерб потерпевшая оценила в четыре тысячи рублей.

Несмотря на стресс, женщина хорошо рассмотрела нападавшего и дала его подробное описание сотрудникам полиции. Подозреваемого удалось задержать — им оказался житель одного из соседних домов. Раньше 38-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности — за хранение наркотиков. Свой новый проступок объяснил тем, что был нетрезв. Пока он распивал алкоголь, у него сломался мобильный телефон, и фигурант решил восполнить потерю.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители завершили расследование и передали материалы в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тарасенко о ветеринарии Приморья: наверное, тоже хотели заработать
Шпорт поручил построить новый аэровокзал в Нелькане после авиакатастрофы
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Белый дом отметил необходимость сотрудничества с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь