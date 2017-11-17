Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
СМИ: в КПРФ предсказали судьбу Путина и России
СМИ: Беллуччи показала откровенный кадр из юности
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
08:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Торговца «синтетикой» застукали прямо возле тайника в Белоярском районе

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Торговец синтетическими наркотиками осужден в Белоярском районе.

В ходе судебного следствия установлено, что житель Уфы участвовал в завозе крупных партий синтетических наркотиков в различные регионы РФ. Его сообщник, пока не установленный следствием, через интернет давал указания извлекать наркотики и помещать их в тайники.

В последнем случае обвиняемый должен был доставить партию зелья в Челябинск из закладок, расположенных на территории Свердловской области.

Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали наркодилера с поличным возле села Логиново Белоярского района, сразу после того, как он забрал содержимое очередного тайника.

В его автомобиле обнаружили и изъяты различные наркотические средства общим весом около шести килограммов, упаковочные материалы, средства связи.

«Доказательства, собранные предварительным следствием и представленные суду стороной обвинения, полностью изобличили (его) в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Белоярский районный суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Материалы на сообщника обвиняемого выделены в отдельное производство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кондитерский цех горел в Верхнем Тагиле
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Белый дом отметил необходимость сотрудничества с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь