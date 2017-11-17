Торговца «синтетикой» застукали прямо возле тайника в Белоярском районе
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Торговец синтетическими наркотиками осужден в Белоярском районе.
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Торговец синтетическими наркотиками осужден в Белоярском районе.
В ходе судебного следствия установлено, что житель Уфы участвовал в завозе крупных партий синтетических наркотиков в различные регионы РФ. Его сообщник, пока не установленный следствием, через интернет давал указания извлекать наркотики и помещать их в тайники.
В последнем случае обвиняемый должен был доставить партию зелья в Челябинск из закладок, расположенных на территории Свердловской области.
Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали наркодилера с поличным возле села Логиново Белоярского района, сразу после того, как он забрал содержимое очередного тайника.
В его автомобиле обнаружили и изъяты различные наркотические средства общим весом около шести килограммов, упаковочные материалы, средства связи.
«Доказательства, собранные предварительным следствием и представленные суду стороной обвинения, полностью изобличили (его) в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Белоярский районный суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Материалы на сообщника обвиняемого выделены в отдельное производство.