Послушник украл из пермского храма пожертвования

В середине августа из кельи служителя храма злоумышленник похитил ключи от церковной кружки, где хранились пожертвования прихожан.

В вечернее время, воспользовавшись тем, что в помещении никого нет, мужчина открыл контейнер и похитил 500 рублей. В следующий раз гражданин пытался забрать 3 тыс. рублей, однако довести начатое до конца он не успел — в храм зашел служитель и спугнул его.

Сотрудники полиции выявили еще один преступный эпизод. В марте злоумышленник похитил ключи от сейфа, где хранились средства на нужды храма. Когда ни служителей, ни прихожан в помещении не было, он забрал из сейфа 5 тыс. рублей.