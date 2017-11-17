Послушник украл из пермского храма пожертвования
В Пермском крае будут судить послушника, укравшего из храма деньги, сообщили в
В Пермском крае будут судить послушника, укравшего из храма деньги, сообщили в
В середине августа из кельи служителя храма злоумышленник похитил ключи от церковной кружки, где хранились пожертвования прихожан.
В вечернее время, воспользовавшись тем, что в помещении никого нет, мужчина открыл контейнер и похитил 500 рублей. В следующий раз гражданин пытался забрать 3 тыс. рублей, однако довести начатое до конца он не успел — в храм зашел служитель и спугнул его.
Сотрудники полиции выявили еще один преступный эпизод. В марте злоумышленник похитил ключи от сейфа, где хранились средства на нужды храма. Когда ни служителей, ни прихожан в помещении не было, он забрал из сейфа 5 тыс. рублей.
Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.