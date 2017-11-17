Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Найден неожиданный секрет счастливого брака
ПФР ответил на слова Кудрина об отсутствии денег для пенсионеров
Зачем США 20 тысяч миротворцев в Донбассе
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
08:19 (мск), источник: ЕАН

Послушник украл из пермского храма пожертвования

В Пермском крае будут судить послушника, укравшего из храма деньги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В середине августа из кельи служителя храма злоумышленник похитил ключи от церковной кружки, где хранились пожертвования прихожан.

В вечернее время, воспользовавшись тем, что в помещении никого нет, мужчина открыл контейнер и похитил 500 рублей. В следующий раз гражданин пытался забрать 3 тыс. рублей, однако довести начатое до конца он не успел — в храм зашел служитель и спугнул его.

Сотрудники полиции выявили еще один преступный эпизод. В марте злоумышленник похитил ключи от сейфа, где хранились средства на нужды храма. Когда ни служителей, ни прихожан в помещении не было, он забрал из сейфа 5 тыс. рублей.

Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Белый дом отметил необходимость сотрудничества с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь