В Омске со второго этажа сорвалась пьяная 12-летняя девочка

Накануне, 16 ноября, из окна офисного здания на улице 33-й Северной выпала 12-летняя девочка. Как стало известно Om1.ru из источников, близких к правоохранительным органам, ученица школы № 113 совершила неудачный побег.

Около двух часов дня на крыльцо здания вышел покурить сотрудник. Мужчина обратил внимание на девочку-подростка, которая шла по улице странной походкой. Девочка шаталась и падала. Омич с удивлением осознал, что ребёнок сильно пьян. Мужчина бросился на помощь — привёл девочку к себе на работу и стал звонить в полицию, чтобы стражи порядка вернули юную омичку её родителям.

Школьница поняла, что её хотят сдать полицейским, и решила скрыться. Девочка распахнула окно на втором этаже и вылезла на козырёк здания. Но на козырьке не удержалась и сорвалась вниз. Скорую помощь ей вызвал тот же неравнодушный офисный сотрудник.