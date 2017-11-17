В Омске со второго этажа сорвалась пьяная 12-летняя девочка
Школьница пыталась сбежать через окно, когда незнакомец вызвал к ней полицию.
Школьница пыталась сбежать через окно, когда незнакомец вызвал к ней полицию.
Накануне, 16 ноября, из окна офисного здания на улице 33-й Северной выпала 12-летняя девочка. Как стало известно Om1.ru из источников, близких к правоохранительным органам, ученица школы № 113 совершила неудачный побег.
Около двух часов дня на крыльцо здания вышел покурить сотрудник. Мужчина обратил внимание на
Школьница поняла, что её хотят сдать полицейским, и решила скрыться. Девочка распахнула окно на втором этаже и вылезла на козырёк здания. Но на козырьке не удержалась и сорвалась вниз. Скорую помощь ей вызвал тот же неравнодушный офисный сотрудник.
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