Дело о мошенничестве с деньгами школы искусств завели в Пролетарске
Уголовное дело по факту мошенничества с деньгами детской школы искусств возбуждено в Пролетарске.
Уголовное дело по факту мошенничества с деньгами детской школы искусств возбуждено в Пролетарске.
Как сообщает
Установлено, что подозреваемая в период с января по август 2017 года обманным путем похитила более 300 тысяч рублей, принадлежащих школе искусств.
Факт хищения выявлен в ходе проверки исполнения трудового и бюджетного законодательства в деятельности образовательного учреждения.
Обстоятельства преступления устанавливаются.