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12:46 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о мошенничестве с деньгами школы искусств завели в Пролетарске

Уголовное дело по факту мошенничества с деньгами детской школы искусств возбуждено в Пролетарске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на бухгалтера муниципального казенного учреждения «Расчетный центр отдела культуры».

Установлено, что подозреваемая в период с января по август 2017 года обманным путем похитила более 300 тысяч рублей, принадлежащих школе искусств.

Факт хищения выявлен в ходе проверки исполнения трудового и бюджетного законодательства в деятельности образовательного учреждения.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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