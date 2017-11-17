Дело о мошенничестве с деньгами школы искусств завели в Пролетарске

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на бухгалтера муниципального казенного учреждения «Расчетный центр отдела культуры».

Установлено, что подозреваемая в период с января по август 2017 года обманным путем похитила более 300 тысяч рублей, принадлежащих школе искусств.