Обвиняемый в двойном убийстве осужден в Ростове
Житель Ростова осужден по обвинению в двойном убийстве, сообщает
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Житель Ростова осужден по обвинению в двойном убийстве, сообщает
Как установлено судом, 13 декабря 2014 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
Суд признал ростовчанина виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима с последующим ограничением на один год.