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08:59 (мск), источник: Volga News

Следователя СУ СК, получившего взятку 500 тыс. руб., отправили под домашний арест

В четверг, 16 ноября, в Самарском райсуде рассматривалось ходатайство следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Родиона Плотникова об избрании его бывшему коллеге Виталию Кузьменко меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, бывшего следователя по особо важным делам подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 9 ноября ему через посредников в автомобиле у дома по ул. Советской Армии, 29 были переданы 500 тыс. руб. за прекращение уголовного преследования гражданина, чье дело расследовал Кузьменко.

Последний признал свою вину и на следующий день был уволен из органов. По словам следователя Плотникова, изоляция Кузьменко необходима в том числе и потому, что его подельники — некто Мастерков и Гринберг, подозреваемые в передаче взятки, опасаются мести со стороны получателя мзды.

Перед началом заседания защита задержанного ходатайствовала перед судом об удалении журналистов из зала заседания под предлогом защиты семейной тайны подозреваемого. Защитника поддержал и прокурор, и следователь. Однако председатель Самарского райсуда Марина Титовец отказала в удовлетворении этого ходатайство на том основании, что данный уголовный процесс открытый.

Кузьменко состоял в штате 3-го отдела по расследованию особо важных дел и, будучи в звании подполковника юстиции, специализировался на расследовании кредитных мошенничеств. Имеет благодарности от руководителя СКР Александра Бастрыкина и начальника Самарского управления СКР Валерия Самодайкина. Также защита представила суду документы о его награждении в том числе за безупречную службу.

Сам Кузьменко не возражал против посадки его под домашний арест. «Если следствие считает, что я могу сбежать, то конечно», — согласился он с правоохранителями.

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