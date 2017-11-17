Траур будет объявлен после ДТП в Марий Эл — глава республики

«Завтра будет объявлен траур, — сказал глава республики Александр Евстифеев в эфире «Вести-24» (ВГТРК).

Ранее со ссылкой на А. Евстифеева говорилось, что всем пострадавшим и родственникам погибших в ДТП будет оказана вся необходимая помощь.

Глава республики отметил, что «дорога, на которой произошло это страшное ДТП, соответствует необходимым стандартам».

«Дорога за сегодняшний день была дважды обработана составом от скольжения, с учетом погодных условий. Первые выводы представителей следствия — это человеческий фактор (послужил причиной аварии — ИФ)», — сказал А. Евстифеев.

По словам А. Евстифеева, в момент происшествия был «очень сильный снег, по показанию свидетелей, снег шел стеной».