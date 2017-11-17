В Прикамье экстренно затормозили поезд из-за сообщений о бомбе
Вызов оказался ложным.
Вызов оказался ложным.
16 ноября в Прикамье экстренно затормозили поезд. В службу спасения Кунгура поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в поезде 109 Москва — Новый Уренгой. Бомба, якобы, находилась в вагоне 18.
Сообщение поступило в полдень.
«На место выехали спасатели ГОР 2 и оперативные службы г. Кунгура. При осмотре спец. службами поезда, взрывное устройство не обнаружено, вызов ложный», — сообщили в службе спасения Кунгура.
Напомним, с сентября в Перми периодически поступают о якобы заложенных взрывных устройствах. Так на прошлой неделе эвакуировали торговые центры.