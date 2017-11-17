В Самаре сотрудники полиции ликвидировали наркопритон

Как установили сотрудники полиции, 35-летний местный житель систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств.

При проведении обыска сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемого к организации наркопритона — ингредиенты для приготовления наркотических средств, посуда и шприцы с остаточными следами наркотика, а в квартире находилось четыре человека в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к сбыту героина.