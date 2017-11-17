В Самаре сотрудники полиции ликвидировали наркопритон

Как установили сотрудники полиции, 35-летний местный житель систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств.
При проведении обыска сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемого к организации наркопритона — ингредиенты для приготовления наркотических средств, посуда и шприцы с остаточными следами наркотика, а в квартире находилось четыре человека в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к сбыту героина.
По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ в составе группы лиц», возбужденны уголовные дела.