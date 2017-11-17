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09:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В ДТП в Пестречинском районе пострадали три человека

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В аварии в Пестречинском районе пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что возле села Старое Шигалеево столкнулись «КАМАЗ», «Хонда» и «Фольксваген» с номерами Чувашской Республики.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 126 деблокировали пострадавшего и отключили аккумуляторы автомобилей.

В результате ДТП 61-летний водитель «КАМАЗа» получил ушиб ноги, водитель «Хонды» — ушиб грудной клетки. 34-летний водитель «Фольксвагена», зажатый в авто из-за аварии, был госпитализирован с переломом бедра.

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