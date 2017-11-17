Главу Нефтегорского района отпустили под домашний арест

На судебное заседание из района прибыла группа поддержки численностью около трех десятков человек, из-за чего в зале заседания пришлось расставлять дополнительные скамьи. А защиту Корнева осуществляли сразу три адвоката.

В обоснование своего ходатайства следователь называл другие преступления, к которым якобы причастен Корнев: вымогательство двух квартир у руководства тамбовского ООО «Агростройпроект», получение отката в размере 250 тыс. руб. за выделение господдержки в 1 млн руб. на разведение овец.

Однако адвокат Сергей Арзиани считает, что до тех пор пока не будут возбуждены уголовные дела по этим якобы совершенным его клиентом преступлениям, подозрения следователя — это всего лишь слова. А сам Корнев якобы стал жертвой местечковой борьбы за рынок коммунальных услуг.

«Дело о мошенничестве против строительной фирмы “Агростройпроект” было возбуждено усилиями самого Корнева, — уверяет Арзиани. — И показания этих же строителей пытаются представить уликой против моего подзащитного».