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09:44 (мск), источник: Volga News

Главу Нефтегорского района отпустили под домашний арест

В четверг, 16 ноября, в Самарском районном суде рассматривалось ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета РФ Михаила Семагина о продлении ареста 58-летнему главе администрации Нефтегорского района Владимиру Корневу, подозреваемому в получении взятки в виде однокомнатной квартиры.

На судебное заседание из района прибыла группа поддержки численностью около трех десятков человек, из-за чего в зале заседания пришлось расставлять дополнительные скамьи. А защиту Корнева осуществляли сразу три адвоката.

В обоснование своего ходатайства следователь называл другие преступления, к которым якобы причастен Корнев: вымогательство двух квартир у руководства тамбовского ООО «Агростройпроект», получение отката в размере 250 тыс. руб. за выделение господдержки в 1 млн руб. на разведение овец.

Однако адвокат Сергей Арзиани считает, что до тех пор пока не будут возбуждены уголовные дела по этим якобы совершенным его клиентом преступлениям, подозрения следователя — это всего лишь слова. А сам Корнев якобы стал жертвой местечковой борьбы за рынок коммунальных услуг.

«Дело о мошенничестве против строительной фирмы “Агростройпроект” было возбуждено усилиями самого Корнева, — уверяет Арзиани. — И показания этих же строителей пытаются представить уликой против моего подзащитного».

Заместитель председателя Самарского райсуда Ольга Кривицкая вынесла решение о смягчении Корневу меры пресечения, и 19 числа он будет переведен под домашний арест. По мнению суда, за месяц, прошедший после заключения подозреваемого под стражу, обстоятельства изменились и столь строгая мера теперь не актуальна.

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