Спасённые из хабаровской тайги алтайские рабочие в отчаянии: денег нет

Спасенные из хабаровской тайги рабочие из алтайского города Бийска добрались до дома, но заработанных денег так и не получили. Как они сообщили корреспонденту ИА REGNUM, работодатель «намудрил» с контрактами, дети голодные, жены заплаканные, оплачивать счета нечем.

В пятницу, 17 ноября, в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM вновь обратились рабочие из алтайского Бийска. Люди просто в отчаянии — после длительного отсутствия дома, после мучительных злоключений в хабаровской тайге, где работодатель бросил людей без денег, еды и возможности вернуться домой, они, стараниями журналистов агентства, хабаровских властей и следователей вернулись домой. Но на этом их мучения не закончились.

Похоже, «фокус» с уничтожением контрактов становится весьма популярен среди недобросовестных российских работодателей. «Фокус» вряд ли сработает в том случае, если работник устраивается на предприятие стационарно — в том смысле, что никуда не выезжает, а работает на месте. А вот с теми, кого по найму отправляют за тридевять земель — запросто.

Самый яркий — скандально известный сахалинский судовладелец Иван Пивнев и его не менее печально знаменитое ООО «ВИП-строй холдинг». Ситуация длится с начала 2015 года. Моряков нанимают для работы на суда под российским флагом, в российскую компанию. Настрадавшись от бесправия на судах под «удобными» флагами, моряки пребывают в уверенности, что уж здесь-то они защищены российским законодательством. Но не тут-то было. На судах, принадлежащих компании Пивнева постоянно «теряются» контракты моряков. Либо в них волшебным образом исчезают нужные подписи, либо суда оказываются вовсе не собственностью, а имуществом в аренде, либо что-то ещё. Моряки годами обивают пороги Следственного комитета, прокуратуры и судов — всё без толку.

Свидетельства десятков моряков в качестве доказательств не принимаются, а в документах — полный бардак. Либо эти документы «потерялись». Уголовные дела «умирают» либо на стадии следствия, либо в судах. Люди, проработавшие много месяцев в море, оказываются на грани нищеты. Сделать с этим гигантская правоохранительная машина Российской Федерации, на содержание которой уходят десятки миллиардов бюджетных рублей ежегодно, ничего не может.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 2 ноября 2017 года предложил ужесточить наказание за невыплату заработной платы — до 4 лет лишения свободы. Сейчас максимальная санкция по ч.2 ст 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) — три года.

В Дальневосточную редакцию ИА REGNUM обратился также якобы представитель компании «Глобус — Тур Строй» из алтайского города Бийска, который пожелал остаться неизвестным. Он сообщил, что виновато в ситуации хабаровское СУ-38, которое не оплатило работы «Глобус-ТУР Строй». СУ-38, как известно, выполняло работы для одного из подразделений ОАО «РЖД». Последние в этой цепочке — несчастные работяги из Бийска, которые, голодные и замерзшие, меняли под таёжным поселком Кенада шпалы и рельсы.

Пока «Глобус-Тур Строй», СУ-38 и «РЖД» будут выяснять отношения в арбитраже, работяги, их дети и жены, будут сидеть голодными.

Еще один вопрос: зачем и кому понадобилось тащить бригаду рабочих из Бийска в Хабаровский край? В Хабаровском крае своих незанятых рабочих рук — хоть отбавляй. Можно предположить следующее: ОАО, как положено, объявило тендер на выполнение работ. Тендер выиграло СУ-38. СУ-38 стало думать, как сэкономить и нанять кого подешевле, а еще лучше, чтоб совсем бесплатно. Чтобы «совсем бесплатно» — местные не подходят, они будут на месте права качать, так и до уголовного дела не далеко. А значит, нужно нанять не местных. Нашелся «Глобус-Тур Строй» из Бийска. Его руководство, судя по тому, что рассказывают о своих контрактах рабочие, тоже думало: как бы оставить себе побольше, а рабочим заплатить поменьше, а лучше — совсем ничего.

Может, все-таки пора менять законодательство? Может, давно пора сделать его таким, чтобы у любого, кто не оплатил работу человека, в буквальном смысле «земля горела под ногами»? Потому, что ситуация с зарплатными долгами в стране уже попросту выходит из-под контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, бригада рабочих из алтайского города Бийска была брошена работодателем — алтайским ООО «Глобус-Тур Строй» — в хабаровской тайге, вблизи отдаленного таёжного посёлка Кенада. Люди три месяца не получали зарплату, им не платили денег ни на еду, ни на аренду жилья. Рабочие жили в доме с размороженной отопительной системой, чтобы не замерзнуть насмерть (в хабаровской тайге давно стоят нешуточные морозы) — разбирали старый забор.

Долги по зарплате в Российской Федерации, по данным министра труда и социальной защиты Максима Топилина, озвученным на совещании при президенте РФ Владимире Путине, составляют сегодня 3,5 млрд рублей. Не получают жалованье своевременно 60 тыс. человек.