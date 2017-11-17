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09:25 (мск), источник: Новости Перми

Ревнивый прикамец набросился с топором на сожительницу

16 ноября в деревне Нестерова Кудымкарского района безработный и пьяный местный житель приревновал сожительницу и ударил ее топором. Женщина находится в больнице.

Как сообщает полиция, 34-летний мужчина и его 28-летняя подруга сперва вместе распивали спиртное. Потом прикамец испытал ревность и ударил женщину топором.

Потерпевшая была госпитализирована в больницу с рубленой раной шеи.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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