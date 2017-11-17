Ревнивый прикамец набросился с топором на сожительницу

Как сообщает полиция, 34-летний мужчина и его 28-летняя подруга сперва вместе распивали спиртное. Потом прикамец испытал ревность и ударил женщину топором.



Потерпевшая была госпитализирована в больницу с рубленой раной шеи.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.