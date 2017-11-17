Ревнивый прикамец набросился с топором на сожительницу
16 ноября в деревне Нестерова Кудымкарского района безработный и пьяный местный житель приревновал сожительницу и ударил ее топором. Женщина находится в больнице.
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16 ноября в деревне Нестерова Кудымкарского района безработный и пьяный местный житель приревновал сожительницу и ударил ее топором. Женщина находится в больнице.
Как сообщает полиция, 34-летний мужчина и его 28-летняя подруга сперва вместе распивали спиртное. Потом прикамец испытал ревность и ударил женщину топором.
Потерпевшая была госпитализирована в больницу с рубленой раной шеи.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.