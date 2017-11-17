Омич пойдет под суд за убийство голубя
Прокуратура Омской области определяется с обвинительным заключением по уголовному делу в отношении омича.
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Прокуратура Омской области определяется с обвинительным заключением по уголовному делу в отношении омича.
По версии следствия, пьяный мужчина зверски убил голубя на глазах у маленьких детей.
Как сообщает
В итоге, на нетрезвого омича было заведено дело по статье «Жестокое обращение с животными».