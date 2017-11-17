Омич пойдет под суд за убийство голубя

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, 31-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, вышел на детскую спортивную площадку и при помощи рогатки и камней сбил голубя на глазах у детей. Затем мужчина нанес птице несколько ударов, отчего та скончалась на месте.