После гибели женщины при пожаре на складе в Волгограде СК начал проверку

Лакокрасочный склад загорелся на улице Ползунова в четверг днем. Пожару был присвоен второй номер сложности. Позже огонь распространился на площадь более чем в 1,5 тысячи квадратных метров. Около 23.00 пожар был полностью ликвидирован.

«В ходе тушения пожара на складе лакокрасочных материалов обнаружен фрагмент тела 34-летней женщины. По данному факту следователями организована доследственная проверка», — сказала она.

В настоящее время останки погибшей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи готовятся приступить к осмотру места происшествия. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.