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09:41 (мск), источник: БЕЛТА

Два человека погибли на пожаре в Колодищах

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в агрогородке Колодищи Минского района, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о пожаре в жилом помещении четырехквартирного дома поступило в подразделение МЧС 17 ноября в 3.56. В результате пожара погибли два человека. Причина возгорания устанавливается.

В Минской области за сутки произошло пять пожаров: два в Пуховичском районе, а также в Копыльском, Минском и Молодечненском районах.

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