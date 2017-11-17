Два человека погибли на пожаре в Колодищах
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в агрогородке Колодищи Минского района, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в агрогородке Колодищи Минского района, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом помещении четырехквартирного дома поступило в подразделение МЧС 17 ноября в 3.56. В результате пожара погибли два человека. Причина возгорания устанавливается.
В Минской области за сутки произошло пять пожаров: два в Пуховичском районе, а также в Копыльском, Минском и Молодечненском районах.