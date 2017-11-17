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09:39 (мск), источник: Sputnik.by

Два человека сгорели ночью на пожаре в Колодищах

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания дома.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате ночного пожара в агрогородке Колодищи в пригороде Минска, сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в четырехквартирном жилом доме спасателям поступила в 03:56 ночи пятницы. На место ЧП оперативно выбыли пожарные расчеты.

«В результате пожара погибли два человека», — рассказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания дома.

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