Два человека сгорели ночью на пожаре в Колодищах
В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания дома.
В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания дома.
МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате ночного пожара в агрогородке Колодищи в пригороде Минска, сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном управлении МЧС.
Информация о возгорании в четырехквартирном жилом доме спасателям поступила в 03:56 ночи пятницы. На место ЧП оперативно выбыли пожарные расчеты.
«В результате пожара погибли два человека», — рассказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что в настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания дома.