Два человека сгорели ночью на пожаре в Колодищах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате ночного пожара в агрогородке Колодищи в пригороде Минска, сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в четырехквартирном жилом доме спасателям поступила в 03:56 ночи пятницы. На место ЧП оперативно выбыли пожарные расчеты.

«В результате пожара погибли два человека», — рассказали в МЧС.