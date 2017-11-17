ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев ДТП с пострадавшими

Так, 13 ноября в 17.40 напротив дома № 71 по пр. Амирхана был совершил наезд на 50-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила вывих пятого позвонка.
16 ноября в 13.45 напротив дома № 48 по ул. Тульская был совершен наезд на 82-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пенсионерка получила ушиб мягких тканей левого коленного сустава.
В этот же день в 17.30 напротив дома № 189 по ул. Декабристов был совершен наезд на 13-летнего школьника, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель в нарушение с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенок получил закрытый перелом шейки левой лучевой кости, ушиб правого коленного сустава.
Кроме того, в 18.45 напротив дома № 47а по ул. Чистопольская был совершен наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила перелом голени.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.
По данным ГИБДД, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 172 ДТП, из них 10 происшествий с пострадавшими — 9 наездов на пешеходов и наезд на стоящий транспорт. В результате 10 участников ДТП — 9 пешеходов (в том числе двое детей) и водитель — получили различные травмы.