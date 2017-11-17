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09:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два жителя Уреня Нижегородской области задержаны по подозрению в убийстве трех человек отвёрткой и ножницами

Два жителя Уреня Нижегородской области задержаны по подозрению в убийстве трех человек при помощи ножа, отвёртки и ножниц. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 17 ноября 2017 года.

Источник: Reuters

Согласно информации, 16 ноября 2017 года в доме по ул. Зеленая в г. Урень были обнаружены тела 62-летнего мужчины и двух женщин 51 и 55 лет с признаками насильственной смерти. Следователи и полицейские в тот же день задержали подозреваемых в совершении убийства ранее судимых местных жителей 30 и 22 лет.

По версии следствия, вечером 15 ноября в гостях у пенсионера находились две односельчанки, позднее к ним присоединились подозреваемые, все они распивали спиртные напитки. В ходе ссоры двое мужчин нанесли хозяину и женщинам множественные колото-резаные ранения. Предположительно, они использовали нож, ножницы и отвертку. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия.

Также сообщается, что в тот же день они совместно с двумя подельниками совершили открытое хищение чужого имущества. Однако мужчинам удалось скрыться от правоохранителей, а их соучастники были задержаны.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности: имеют судимости по ч. 4 и ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим).

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