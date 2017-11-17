Два жителя Уреня Нижегородской области задержаны по подозрению в убийстве трех человек отвёрткой и ножницами

Источник: Reuters

Согласно информации, 16 ноября 2017 года в доме по ул. Зеленая в г. Урень были обнаружены тела 62-летнего мужчины и двух женщин 51 и 55 лет с признаками насильственной смерти. Следователи и полицейские в тот же день задержали подозреваемых в совершении убийства ранее судимых местных жителей 30 и 22 лет.

По версии следствия, вечером 15 ноября в гостях у пенсионера находились две односельчанки, позднее к ним присоединились подозреваемые, все они распивали спиртные напитки. В ходе ссоры двое мужчин нанесли хозяину и женщинам множественные колото-резаные ранения. Предположительно, они использовали нож, ножницы и отвертку. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия.

Также сообщается, что в тот же день они совместно с двумя подельниками совершили открытое хищение чужого имущества. Однако мужчинам удалось скрыться от правоохранителей, а их соучастники были задержаны.