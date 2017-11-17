Тело пропавшего мужчины обнаружили в болоте в Сморгонском районе

Вечером 5 октября жительница одной из деревень Сморгонского района сообщила в органы внутренних дел, что ее 63-летний сожитель ушел утром и не вернулся. Во время проверки выяснилось, что мужчина с большой долей вероятности ушел в лес за грибами, мобильный телефон с собой не взял.
«Для установления его местонахождения местность, где мужчину видели в последний раз, несколько суток обследовали военнослужащие и сотрудники МЧС», — отметил Сергей Шершеневич. Учитывая, что по истечении десяти суток с момента подачи заявления мужчина обнаружен не был, Сморгонский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело (п. 2 ст. 167 УК). Проводился ряд следственных действий, оперативно-разыскных и поисковых мероприятий.
Днем 11 ноября деревенский житель сообщил, что обнаружил в лесном болоте тело мужчины, схожего по приметам с разыскиваемым. Прибывшие на место происшествия следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли тело мужчины из воды, а родственники опознали в нем пропавшего без вести. Расстояние от места жительства до места обнаружения человека составило около 10 км.
При осмотре видимых телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. Для установления непосредственной причины смерти управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области проводит судебно-медицинскую экспертизу. Основная версия гибели — несчастный случай.