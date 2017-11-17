Тело пропавшего мужчины обнаружили в болоте в Сморгонском районе

Вечером 5 октября жительница одной из деревень Сморгонского района сообщила в органы внутренних дел, что ее 63-летний сожитель ушел утром и не вернулся. Во время проверки выяснилось, что мужчина с большой долей вероятности ушел в лес за грибами, мобильный телефон с собой не взял.

«Для установления его местонахождения местность, где мужчину видели в последний раз, несколько суток обследовали военнослужащие и сотрудники МЧС», — отметил Сергей Шершеневич. Учитывая, что по истечении десяти суток с момента подачи заявления мужчина обнаружен не был, Сморгонский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело (п. 2 ст. 167 УК). Проводился ряд следственных действий, оперативно-разыскных и поисковых мероприятий.

Днем 11 ноября деревенский житель сообщил, что обнаружил в лесном болоте тело мужчины, схожего по приметам с разыскиваемым. Прибывшие на место происшествия следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли тело мужчины из воды, а родственники опознали в нем пропавшего без вести. Расстояние от места жительства до места обнаружения человека составило около 10 км.