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09:53 (мск), источник: РИА Новости

В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выразил соболезнования семьям погибших в ДТП и объявил 17 ноября днем траура, открывая в пятницу оперативное совещание.

Источник: РИА "Новости"

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, их состояние оценивает как стабильно тяжелое.

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«Выражая скорбь по погибшим и соболезнования родным и близким погибших, постановляю — объявить 17 ноября днем траура в Республике Марий Эл. В день траура по всей территории Республики Марий Эл приспустить государственные флаги Республики Марий Эл, предложить учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия», — сказал Евстифеев в пятницу, открывая оперативное совещание.

Он также поручил министерству финансов и министерству социальной развития региона принять необходимые меры по оказанию семьям погибших помощи.

Затем участники совещания почтили память погибших минутой молчания.

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