В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, их состояние оценивает как стабильно тяжелое.