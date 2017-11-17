В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, их состояние оценивает как стабильно тяжелое.
«Выражая скорбь по погибшим и соболезнования родным и близким погибших, постановляю — объявить 17 ноября днем траура в Республике Марий Эл. В день траура по всей территории Республики Марий Эл приспустить государственные флаги Республики Марий Эл, предложить учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия», — сказал Евстифеев в пятницу, открывая оперативное совещание.
Он также поручил министерству финансов и министерству социальной развития региона принять необходимые меры по оказанию семьям погибших помощи.
Затем участники совещания почтили память погибших минутой молчания.