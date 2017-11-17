В Калининграде двое несовершеннолетних «зацеперов» прокатились на трамвае
В Калининграде очевидцы сняли видео, как двое несовершеннолетних «зацеперов» катаются на трамвае.
В Калининграде очевидцы сняли видео, как двое несовершеннолетних «зацеперов» катаются на трамвае.
Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона и прислали видеозапись в полицию, сообщили в УМВД.
Двое школьников решили прокатиться по площади Победы, ухватившись за
«Одно неловкое движение на сцепке трамвая могло обернуться для ребят грустными последствиями. — подчеркнула начальник
Полиция рекомендует родителям провести с детьми профилактические беседы.