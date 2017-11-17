В Калининграде двое несовершеннолетних «зацеперов» прокатились на трамвае

Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона и прислали видеозапись в полицию, сообщили в УМВД.

Двое школьников решили прокатиться по площади Победы, ухватившись за тягово-сцепное устройство. После того как водители проезжавших мимо автомобилей сделали им замечание, на ближайшей остановке школьники спрыгнули с трамвая. Правда, побежали они между плотным потоком машин.

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«Одно неловкое движение на сцепке трамвая могло обернуться для ребят грустными последствиями. — подчеркнула начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. — За такие игры на дороге предусмотрена суровая ответственность — от постановки на учет до штрафов. Поэтому, юным смельчакам не стоит портить себе будущее».