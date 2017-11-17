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10:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Маршрутка насмерть сбила пенсионера в Павлово Нижегородской области 16 ноября

Маршрутка насмерть сбила пенсионера в Павлово Нижегородской области 16 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 18:00 на пер. Кузнечный, 11. Согласно информации УГИБДД, 44-летний водитель автобуса ПАЗ 32054, следовавшего по маршруту № 3, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП 74-летний пешеход получил смертельное ранение.

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