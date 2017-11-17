Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет за получение взяток

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Знаменский гарнизонный военный суд на выезде в Сочинском гарнизонном суде приговорил к 10 годам колонии генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в коррупции, сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

«Приговором суда Лопыреву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 150 млн рублей», — сказал Закалюжный в пятницу «Интерфаксу».

Лопырев признан виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6 млн 300 тыс. рублей (статья 290 УК РФ), а также в незаконном хранении патронов (статья 222 УК РФ).

Свою вину генерал не признал. Защита намерена обжаловать приговор суда.

Генерал находил ся под арестом с 26 ноября 2016 года.

Уголовное дело на начальника ФСО по Северокавказскому федеральному округу Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.