Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет за получение взяток
Суд также назначил ему штраф в размере 150 млн рублей.
Суд также назначил ему штраф в размере 150 млн рублей.
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Знаменский гарнизонный военный суд на выезде в Сочинском гарнизонном суде приговорил к 10 годам колонии генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в коррупции, сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.
«Приговором суда Лопыреву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 150 млн рублей», — сказал Закалюжный в пятницу «Интерфаксу».
Свою вину генерал не признал. Защита намерена обжаловать приговор суда.
Генерал находил ся под арестом с 26 ноября 2016 года.
Уголовное дело на начальника ФСО по Северокавказскому федеральному округу Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.